Tchad : 62 ans après, le pays est loin d'être indépendant et souverain

« Tchadiens, crions notre joie, il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain », tel est le discours du 11 août 1960 prononcé par le premier président du Tchad, François Ngarta Tombalmbaye.



Malheureusement, le drapeau colonial continue à flotter en toute puissance, imposant un régime de démocratie de façade, pour contrôler les chefs États du Tchad indépendant. La position de la France est claire, c'est une indépendance dépendante de la colonie.



Depuis le règne de Ngarta Tombalbaye, en passant par Félix Malloum, Goukouni Weddeye, Hissène Habré, jusqu'à Idriss Déby Itno. Le Tchad est marqué par une dictature, une guerre d'intérêts, des conflits inter-ethniques, l'insécurité, la pauvreté, bref le pays est sur la liste des pays sous-développés dont la France, le père colonisateur, est en partie responsable.



De Félix Malloum à Idriss Déby Itno, le pouvoir est pris par la force, sous l'implication de la France. En préservant ses intérêts, Paris installe au pouvoir des hommes qui sont à son service, au détriment du peuple. Car, elle est la seule métropole qui a la main mise sur le pouvoir en place.



L'exemple le plus marquant est celui de Deby fils qui remplace le père, sous la bénédiction du président français Emmanuel Macron, en piétinant la constitution de la République dite indépendante et souveraine. Le bilan des 62 ans d'indépendance du Tchad est difficile à décrire, dans tous les domaines. Même si, elle est fêtée à chaque occasion.



Cependant, le Tchad est le cinquième pays d'Afrique le plus vaste, avec une superficie de 1 284 000 km². Mais le pays est le douzième le plus pauvre d'Afrique, une place partagée avec le Liberia, selon les données publiées par le Fonds monétaire international (FMI).



Malgré l'exploitation du pétrole en 2003, la population tchadienne vit dans une grande misère. L'accès à l'eau, la nourriture, la santé et l'éducation, sans oublier la sécurité, est un véritable calvaire. Voilà l'image du pays indépendant et souverain depuis 1960 que le peuple tchadien célèbre la fête de son indépendance.



Toutefois, celle de cette année reste la plus marquante, avec les conflits inter-communautaires, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, la cherté de la vie et l'inondation en pleine capitale. Avec comme slogan : « la paix chèrement acquise », au profit du pouvoir en place.