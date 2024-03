Tchad : 63 % de la population tchadienne a accès à l'eau potable mais répartie de manière inéquitable

Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Tchad a organisé l'événement le 22 mars 2024 au Palais des Arts et de la Culture, sur le thème "L'eau pour la paix". Les festivités se sont déroulées en présence du ministre en charge de l'eau et des différents partenaires. Dans son discours, le ministre Passale Kanabe Marcelin a souligné l'importance du thème de cette année, en soulignant que l'accès à l'eau, lorsqu'il est équitablement réparti, peut promouvoir la paix et la stabilité sociale au sein des communautés.



Cependant, il a également noté que si l'eau est répartie de manière inéquitable, cela peut conduire à des conflits à différents niveaux. Le gouvernement a fait de l'accès à l'eau potable pour tous les Tchadiens une priorité dans sa lutte contre la pauvreté et le sous-développement, l'objectif étant d'atteindre 80 % d'ici à 2030.



Les Nations unies ont fait du 22 mars la Journée mondiale de l'eau en 1993, à la suite des recommandations de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992.