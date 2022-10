Tchad : 7 organisations demandent la libération des manifestants et exigent une enquête indépendante

Sept associations de défense des droits de l'Homme (LTDH, ATPDH, CTDDH, APLFT, DHSF, CADH, TNN) dénoncent des répressions violentes des manifestants du 20 octobre et mettent en garde contre un risque d'instabilité politique au Tchad.



Elles exigent une enquête indépendante et impartiale afin que les responsabilités soient situées. Les associations exigent en outre la libération immédiate des détenus, la cessation de la répression et la prise en charge des victimes.



Une cellule de monitoring est mise en place pour recueillir les cas de violations de droits de l'Homme, tandis qu'une équipe de plaidoyer ira vers le gouvernement et les partenaires du Tchad.