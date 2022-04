Tchad : 70 lauréats de Takewin reçoivent leur parchemin d’apprentissage en anglais

Le centre de formation Takewin a organisé une cérémonie de remise des attestations de fin de formation ce 1er avril à la Bibliothèque nationale du Tchad.



Le directeur du centre Takewin, Béchir Hamid Youssouf, a indiqué que le centre de formation, depuis sa création, forme tout le monde sans discrimination. Son but est de lutter pour la scolarisation, selon Béchir Hamid Youssouf. Il rassure les invités et les participants que le centre peut former les tchadiens en anglais comme toutes autres institutions de formation anglaise extérieures.



Béchir Hamid Youssouf notifie aux lauréats que l'attestation reçue ce jour n'est pas une fin en soi. Ce n'est que la porte d'ouverture. Les lauréats doivent donc se perfectionner davantage.



Voulant donner un cachet particulier à cette cérémonie, le centre a invité l'activiste Ahmat Haroun Larry. Ce dernier a pour sa part relevé que la langue anglaise est primordiale de nos jours. Les jeunes doivent apprendre l'anglais et l'informatique pour la vie professionnelle, dit-il.



Ahmat Haroun exhorte les jeunes de prendre leur destin en main en travaillant durement. Car les autorités de ce pays n'ont aucunement pitié d'eux. “Elles ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes”, a-t-il conclu.