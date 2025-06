Tchad : 748.327.900 Fcfa pour le budget primitif de l'exercice 2025 de la commune de Bébédjia

Les rideaux sont définitivement tombés sur la session budgétaire de la commune de Bébédjia ce jeudi 05 juin 2025.



C'était au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet. Après un travail de fond et réexaminé objectivement, le conseil communal a arrêté un budget prévisionnel à hauteur de 748.327.900 CFA, équilibré en recettes et dépenses.



Cette adoption est marquée par un fort applaudissement pour prendre la tutelle en témoin. Dans son allocution de circonstance, le maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas, a félicité les conseillers pour le travail et les oriente dans le bon sens, car selon lui, tous les axes stratégiques et prioritaires ont orienté la réflexion.



Aussi, cela entre en droite ligne de l'action gouvernementale, et des hautes directives du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Pour lui, ces axes vont se traduire en chiffres concrets et équitables pour les investissements dans les services clé tels que l'éducation, la santé, la sécurité et la cohabitation pacifique.



Clôturant les travaux, le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet, a vivement encouragé le conseil communal pour les nouvelles stratégies adoptées, et l'invite à plus d'abnégation et d'honnêteté pour la réussite de la mission.



Car pour lui, c’est le seul gage qui amènera la mairie de Bébédjia dans la résilience. Cette cérémonie de clôture de la session budgétaire de la commune de Bébédjia pour l'exercice 2025, a vu la présence des commissions spécialisées et services techniques. Il faut rappeler que sur les 18 conseillers municipaux quatre cas d'empêchement ont été enregistrés.