Tchad : 75 jeunes peaufinent leur formation professionnelle à Ati

Durant deux jours, 75 apprenants de différentes filières à savoir : 16 en maintenance électricité, bâtiment et énergie ; 33 en couture et broderie ; et 26 en maintenance automobile composent l'examen de sortie.



La formation est financée par le Fond des Nations Unies pour la paix. Elle est conjointement mis en oeuvre par le PAM/OIM et l'Association pour le développement économique et social du Lac (ADESOL).



Le directeur de centre de formation technique et professionnelle, Midibaye Boyalugar, a exhorté les candidats à un travail bien fait.



En donnant le coup d'envoi, Mbaïro Tog-Naye Ramadji Suzane, directrice générale adjointe de la formation, de l'orientation professionnelle et la maire 2ème adjointe d'Ati, Achta Hissein Grembil ont demandé aux apprenants d’être calmes et sereins, tout en déconseillant la tricherie et d'autres attitudes négatives.