Tchad : 85 personnes prises en charge après une intoxication alimentaire au Sud

85 personnes dont des enfants de 7 à 15 ans ont fait des malaises suite à une intoxication alimentaire au quartier Ngara dans la commune de Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental. Elles ont été admises au centre de santé du quartier Tayé.



A l'origine de l'intoxication, une jeune femme, voulant remercier ceux qui l'on aidé à regagner son foyer, a offert un festin dont le met principal était "la sauce longue" qu'elle a partagé avec son entourage le dimanche 2 février 2020.



Autour de 23 heures, les personnes ayant mangé ce repas ont eu des maux de ventre, suivis de vomissements accompagnés de diarrhées.



L'alerte fut donnée aussitôt et les malades ont été conduits ce lundi 3 février au centre de santé de Tayé dans le district sanitaire de Moundou.



Selon Mme Djenom Alyo, responsable du centre de santé, il y a eu 85 cas enregistrés. Tous sont dans un état stable suite aux soins reçus. Aucun cas de décès n'a été déploré.



La responsable du centre de santé a ajouté que c'est grâce aux efforts conjugués du district sanitaire, de la délégation sanitaire et de la mairie de Moundou que les malades ont été rapidement pris en charge.



L'une des victimes, par ailleurs chef du quartier Ngara Dionyo, Jean-Baptiste affirme que le poisson acheté par la femme pour son repas renfermerait un produit toxique utilisé par les vendeurs pour la conservation de leurs poissons.



Dès l'alerte, les équipes de secours de la commune et de la Croix Rouge se sont mobilisées pour appuyer les équipes des soignants.



La mairie a fourni des détergents et de la bouillie pour les malades puis du pain aux équipes soignantes.



Le délégué sanitaire Dr Redmbayo Honoré, qui s'est rendu sur les lieux, a fait savoir qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire.



La délégation étant préparée pour ce genre de situation, tout les bon produits nécessaires et le personnel a été mobilisé pour y faire face, a rassuré le délégué.



Il a affirmé que les symptômes ont diminués.



Un centre de prise en charge a été créé sur place dans le quartier compte tenu de l'afflux des malades et de leurs proches.