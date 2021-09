Tchad : 9 millions $ pour appuyer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion

Les deux personnalités ont échangé sur la question d'un projet d'appui commun qui vise à concrétiser le dialogue national inclusif.



Ce projet d'appui vise trois importantes résultantes notamment la participation de la population, la promotion de la cohésion sociale et l'intégration de l'approche basée sur les droits humains.



Pour le vice-président du CMT, l'appui conséquent des partenaires au développement est nécessaire pour la mise en oeuvre du dialogue national inclusif. Il a félicité le système des Nations Unies pour sa disponibilité à soutenir la transition et a donné un certain nombre d'orientations au PNUD pour l'accompagnement technique dans les préparatifs de ce processus.



Le général Djimadoum Tiraïna a mis l'accent sur la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre des autres aspects de paix, sécurité et renforcement de capacité.



"Il a aussi été question d'évoquer d'une manière globale, l'accompagnement technique, financier et logistique du PNUD, à ce qui est en train d'être fait par le CMT mais la transition de manière globale, notamment la mobilisation des ressources en faveur de la feuille de route que le gouvernement a adopté", a indiqué Dr. Issa Doubragne, ministre de l'Économie, de la Planification, du développement et de la Coopération internationale.



Un budget de 9 millions $ est prévu pour le soutien au processus de transition à travers le programme DDR.