Bien qu'il n'existe pas de données publiques sur l'ampleur de ce phénomène, il est clair qu'il touche de nombreuses familles à faibles revenus.



Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène, notamment le chômage, les difficultés financières, la prolongation des études, le retard dans le mariage et les échecs personnels. Les relations au sein de ces familles peuvent devenir tendues en raison de cette situation. Par exemple, Adramane Ali, diplômé en Géographie, explique que les pressions pour se marier et devenir indépendant peuvent être source de tensions. Cependant, il est difficile de se marier sans emploi.



Pour faire face à cette réalité, certains jeunes se tournent vers des opportunités à l'étranger, comme le travail dans d'autres pays. Cependant, beaucoup rêvent de quitter le nid familial, mais les conditions ne sont pas toujours réunies.



Dans les années 70, il était courant que les jeunes quittent la maison familiale vers l'âge de 18 ans pour devenir autonomes. Aujourd'hui, de nombreux jeunes reviennent vivre chez leurs parents après leurs études, faute de moyens financiers pour vivre de manière indépendante.



L'âge auquel il convient de quitter la maison familiale peut varier en fonction de divers facteurs, notamment la capacité à subvenir à ses besoins. En France, par exemple, l'âge moyen varie entre 23 ans pour les filles et 24 ans et 4 mois pour les garçons. Cette statistique varie d'un pays à l'autre en fonction de l'emploi et des coutumes culturelles.



Ce phénomène a un impact sur les structures familiales et il est important que les parents encouragent leurs enfants à quitter la maison à un moment donné. Il est essentiel de se préparer financièrement avant de prendre cette décision, car il peut être difficile de devenir indépendant. Bien que ce soit une étape difficile, à 30 ans, il est temps de prendre son envol.