Tchad : À Abéché, une nouvelle génération d'écrivains MIMI voit le jour grâce à l'ONG SIL

Au total, 30 participants, dont 15 garçons et 15 filles, ont été formés. La formation a été un succès, offrant une précieuse opportunité d'apprentissage et de renforcement des compétences en écriture de la langue MIMI.





Youssouf Abdoulaye, président de l'association AEMRA, a souligné l'importance de l'écriture de la langue MIMI et le travail de longue date de son organisation avec l'ONG SIL pour promouvoir les langues Maternelles au sein de la communauté.



Dr Djone, représentant de l'ONG SIL, a également pris la parole, indiquant que le Tchad possède plusieurs langues Maternelles. Il a lancé un appel aux parents pour qu'ils enseignent à leurs enfants ces langues, affirmant que l'Afrique sera, dans les années à venir, le berceau de la richesse linguistique.





À la fin de la formation, un concours a été organisé pour évaluer les compétences acquises, avec un prix pour le meilleur texte, ajoutant ainsi une dimension compétitive et motivante à l'événement.





La formation s'est conclue par une cérémonie de remise des attestations, suivie d'une photo de famille pour immortaliser ce moment mémorable. Cette initiative a non seulement renforcé les compétences linguistiques des participants, mais a aussi contribué à la valorisation des langues Maternelles dans la région.