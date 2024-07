Tchad : À Moundou, une lutte engagée contre les occupations illégales au marché central

Lors d'une conférence de presse tenue le 3 juillet 2024, le 3ème adjoint au maire de Moundou, Aldembaye Clément, a abordé la gestion du marché central de Moundou, notamment le déguerpissement des occupants illégaux des allées du marché.



Aldembaye Clément a ensuite informé la population de l'évacuation qui a suscité de nombreuses réactions et des malentendus, en raison d'un manque d'information et de la réticence de certains commerçants. Il a rappelé que l'obstruction des allées par certains commerçants empêchait la libre circulation des usagers et causait des accidents et des courts-circuits à plusieurs reprises.



Malgré les communications radiophoniques l'année dernière, demandant aux occupants de libérer les passages, ceux-ci n'ont pas réagi. De plus, deux incendies se sont déclarés dans le marché au cours des deux derniers mois. Pour sécuriser les personnes et leurs biens, un communiqué avait été émis avant la fête de Ramadan, demandant aux commerçants d'évacuer les lieux, mais sans succès. Des rappels ont été diffusés à la radio récemment, sans plus de résultat.



Ces comportements ont conduit l'autorité à intervenir sur le terrain depuis lundi dernier. Le vice-président a également dénoncé les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, affirmant qu'aucune perte en vie humaine n'avait eu lieu et que l'opération n'était pas une manifestation.



Il a appelé au respect de cette décision d'utilité générale, rappelant que ces occupations illégales étaient à l'origine d'accidents et d'incendies répétés. Il a conclu en avertissant que tout contrevenant s'exposerait aux sanctions prévues. Le 3ème adjoint au maire de Moundou appelle ainsi à la coopération de tous, pour assurer la sécurité et la bonne gestion du marché central.