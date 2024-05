Tchad : AMP Health renforce les capacités des équipes du Programme National de Lutte contre le Paludisme

Composée du Coordonnateur, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, du Chargé de la Prise en Charge Adjoint et Point Focal CPS, Dr Hassane Moussa Mahamat, Amadou Sy et Kanika Alladoum, Partenaires de Gestion du AMP Health auprès du PNLP et du Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, l'équipe du PNLP a eu l'opportunité de renforcer ses capacités en leadership et en gestion de la santé publique ; découvrir et partager les meilleures pratiques avec leurs homologues des pays participants (République du Congo, Mali, Mauritanie, République Centrafricaine et Togo) ; s'engager dans un apprentissage expérientiel par le biais de formations interactives en présentiel et en ligne, de coaching exécutif, d'apprentissage autodirigé et d'échanges entre pairs.



L'approche d'AMP Health, qui combine le suivi intégré et le développement des capacités, a permis à l'équipe du PNLP d’acquérir les compétences nécessaires pour catalyser un changement de comportement durable dans la lutte contre le paludisme au Tchad ; créer des opportunités d'apprentissage pratique pour les partenaires et bâtir une équipe du secteur public hautement efficace.

Les participants aux assises d'AMP Health ont salué la qualité de la formation et l'expertise des formateurs. Ils ont également souligné l'importance du partage d'expériences entre pairs et des opportunités d'apprentissage pratique offertes par le programme.



Le renforcement des capacités des équipes du secteur public est essentiel pour relever les défis complexes de la santé publique, tels que la lutte contre le paludisme. AMP Health s'engage à accompagner les gouvernements africains dans la construction d'équipes visionnaires et efficaces, capables de mener à bien les programmes de santé publique et d'améliorer la santé des populations.



En conclusion, la participation de l'équipe du PNLP aux assises d'AMP Health constitue une étape importante dans la lutte contre le paludisme au Tchad. Les compétences et les connaissances acquises lors de cette formation permettront à l'équipe de mieux gérer le programme et d'atteindre ses objectifs de manière plus efficace.