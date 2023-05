Tchad : ARCEP, réflexions sur le dialogue social et la valorisation des agents lors de la Journée de l'Agent

À l'occasion de la 12ème édition de la Journée de l'Agent de l'ARCEP, le lancement des travaux des agents a eu lieu le 13 mai sous le thème "Protection juridique, santé et sécurité en milieu professionnel" à Koundoul, au centre Eden Park.



Dans son discours, le secrétaire général de l'UST Gounou Väma Ganfare a souligné que cela fait 12 ans que nous célébrons notre fête du travail à l'ARCEP, afin de nous réunir et réfléchir ensemble sur le bon fonctionnement de notre entité. Le syndicat doit pouvoir affirmer avec fierté ses valeurs et ses principes, notamment la mise à disposition de fonds pour célébrer cette journée, le paiement régulier du treizième mois, la prime sur les pénalités et l'exécution du plan de formation au profit des agents.



Le dialogue social, qui est l'un des moyens privilégiés de prévention et de gestion des conflits, permet de réduire de manière significative les tensions sociales entre l'administration et les employés.



De son côté, la directrice des ressources humaines et de la formation, Mariam Bichara Issa, qui est également la représentante du directeur général de l'ARCEP, a souligné que la fête du 1er mai est désignée comme la "Journée de l'Agent". Les agents de l'ARCEP se retrouvent chaque 24 avril en dehors de leur lieu de travail pour se familiariser, partager la joie et exposer les difficultés rencontrées dans leurs différents services.



Pour cette 2ème édition de la Journée de l'Agent, de nouvelles bases sont posées avec une nouvelle équipe de dirigeants et de nouveaux représentants du personnel, visant à mettre en place de nouvelles stratégies dynamiques pour un travail d'excellence.