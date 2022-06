Tchad : AS PSI affrontera Tourbillon “avec la même détermination’’

L’équipe, déjà première de son groupe, a de grandes ambitions, forte de son “moral au beau fixe’’ et du traitement sans faille des joueurs par les dirigeants. “Nous comptons aller loin voir en ligue des champions de la CAF’’, avertit le coach Tahir Zakaria. Et si AS PSI se qualifiait pour cette compétition continentale, le coach s’adaptera même si le championnat tchadien n’est pas intense comme celui d’autres pays.



Sur le plan national, Tahir Zakaria regrette le play-off qui contraint les joueurs à livrer un match toutes les 72 heures. Les joueurs récupèrent difficilement et “le staff technique a du mal à récupérer les joueurs blessés pour aligner’’ l’équipe type. Il se désole aussi du comportement des supporters, lesquels injurient les joueurs au lieu de les encourager au lieu de les encourager.