Tchad : Abakar Al-Amine Dangaya élu président du CNCJ

Abakar Al-Amine Dangaya a été élu vendredi soir au poste de président du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ), au cours d'un congrès, a constaté Alwihda Info. Il a obtenu 96 voix.



Trois candidats étaient en lice pour la présidence du CNCJ : Abakar Al-Amine Dangaya, Abdelgader Abderamane Koko (51 voix) et Brahim Moussa Mahamat (15 voix). Ils ont lu publiquement leur profession de foi avant l'entame du vote.



Le congrès du CNCJ se déroule du 3 au 5 décembre au Radisson Blu à N'Djamena.



Un jeune engagé au poste de président



Licencié en philosophie à l'université de N'Djamena, Abakar Dangaya est actuellement en année de Master 2 en psychologie. Il a été successivement secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) à l'Université de N'Djamena puis président national de ladite organisation faîtière des étudiants. Ce qui lui a valu une certaine notoriété dans le milieu jeune.



Il est également membre de plusieurs organisations des jeunes dont Humanus. Il occupe le poste de secrétaire chargé des affaires extérieures et de la coopération.



Habitué à plaider la cause jeune, Dangaya a, à son actif, plusieurs réalisations. Il a participé et contribué à nombre de rencontres au nom de la jeunesse.