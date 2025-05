Tchad : Abdallah Chidi Djorkodeï nommé Secrétaire général du Sénat

Par décision du Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, datée du 14 mai 2025, plusieurs nominations ont été effectuées aux postes de responsabilité au sein du Secrétariat Général du Sénat. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des textes législatifs et règlementaires en vigueur, notamment la Constitution, la Loi Organique n°013/CNT/2024 du 29 juillet 2024, le règlement intérieur du Sénat, ainsi que le procès-verbal de l’élection des membres du Bureau du Sénat et les conclusions de la réunion du Bureau tenue le 14 mai 2025.



Les personnalités nommées sont les suivantes :

• Monsieur Abdallah Chidi Djokordeï est nommé Secrétaire Général du Sénat ;

• Madame Damsou Ndah-Adiah, épouse M’Batna, est nommée Secrétaire Générale Première Adjointe ;

• Monsieur Komé Kodé est nommé Secrétaire Général Deuxième Adjoint.



Ces nominations, motivées par les nécessités de service, prennent effet à compter de la date de leur signature et seront enregistrées et diffusées selon les procédures en vigueur.