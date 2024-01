Tchad : Abdelsadick Ali Ahmad présente une thèse sur "les autorités traditionnelles en pays Sara"

La thèse, intitulée "Les autorités traditionnelles en pays Sara : cas du royaume de Bedeya de 1950 à 2000", explore en détail l'histoire et l'archéologie de cette région.



Abdelsadick Ali Ahmad a mené une recherche exhaustive, collectant des données dans des bibliothèques, notamment celle du CEFOD, et recueillant des informations orales auprès des descendants de Bedaya. Il a examiné l'origine et la signification du mot "Sara", ainsi que la succession d'environ dix-neuf rois au Royaume de Bedaya. Son étude révèle que les forces françaises ont tué le roi Mugudi de Bedaya en 1905 pour son refus de collaborer.



La thèse aborde également les attaques de Rabih Fadlallah contre le pays Sara, l'introduction de l'islam et du christianisme et leurs impacts sur la population, ainsi que la résistance locale à la pénétration coloniale française. Un chapitre est consacré aux autorités traditionnelles célèbres du pays de Sara, comme Koumra, Bedjondo, Ngama, Ngassad, et l'autorité suprême de Sara, ainsi qu'aux biographies des personnalités politiques, militaires, administratives et religieuses remarquables de Bedaya. La recherche conclut sur la situation actuelle de Bedaya au début du troisième millénaire dans divers domaines.