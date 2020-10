Tchad : Abdoulaye Mbodou Mbami reconduit à la tête du parti ARD

Le parti Action pour la République, la démocratie et le développement (ARD) a tenu lundi son troisième congrès ordinaire à N'Djamena.



Au cours de ces assises, les congressistes venus des différentes provinces du pays, ont mené des réflexions et des échanges d'idées sur le devenir du parti. Ils se sont penchés sur les statuts, le règlement intérieur et le projet de société du parti.



Les assises étaient prévues depuis le 16 mars 2019. Elles n'ont pas pu avoir lieu suite à des difficultés liées à l'organisation matérielle et financière.



Abdoulaye Mbodou Mbami, président national de l'ARD, explique que "depuis notre premier congrès ordinaire, notre pays a connu beaucoup de changement et d'évolution qui nécessitent des nouvelles stratégies pour faire face aux nouveaux enjeux du monde. Ces nouveaux enjeux nous imposent d'avoir la capacité à se rénover, car pour prétendre rénover la société, il faut être capable de se rénover soi-même".



À travers cet évènement, le parti réitère sa conviction que "la paix, la cohésion sociale et la démocratie réelle constituent des étapes incontournables pour l'émergence d'un Tchad nouveau et prospère".



Plusieurs résolutions ont été adoptées à l'issue du congrès : la reconduction du président national et du bureau exécutif, la concrétisation d'un projet de formation des militants en éducation civique, la mise en place d'une stratégie électorale, et la radiation pure et simple de M. Larmé Kilmapone du parti.