Tchad : Abdoulaye Moursal, candidat à la présidence du CNCJ

Le président de l'Association Tchadienne pour l'Enseignement et la Formation Scientifique, Abdoulaye Moursal Abakara, a tenu hier mercredi 2 novembre, à Ndjamena, un point de presse relative au dépôt de sa candidature au poste du président du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ). En effet, un congrès s’ouvre aujourd’hui, jusqu’au 5 novembre 2020, à la demande du ministre de la Jeunesse et des Sports. Plusieurs postes sont à pouvoir, dont celui de président national. Le président de l’Association Tchadienne pour l’Enseignement et la Formation Scientifique souligne qu’effectivement, l’Association participe au congrès avec un candidat au poste de président, avec à la clé, un projet de société « cohérent, pertinent, réalisable », s’articulant autour de plusieurs points.



Au cours de la conférence de presse du 2 novembre dernier, il a décliné son programme d’actions. Celui-ci porte sur plusieurs points: la réforme du CNCJ, la création d’une base de données pour les diplômés sans emploi (en référence à l’ONAPE), la création d’un service de formation en gestion et montage de projets, la mise en place d’un programme d’appui à la création d’emplois, la création d’un observatoire des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique, le plaidoyer pour faciliter la procédure d’obtention des agréments pour les associations, la mise en place d’un programme d’appui à l’enseignement scientifique et, l’institutionnalisation du forum national de la jeunesse.



Pour ce faire, Abdoulaye Moursal Abakar invite toute la jeunesse, sans distinction de religion, de genre, d’ethnie, ou de localisation géographique, « à faire un choix juste, pour un candidat idéal, pour une institution forte, au service de la jeunesse ».

Il faut rappeler qu’une contre-ordonnance prise par le président du Tribunal de grande instance de Ndjamena, Hamit Moustapha Nour, rendue publique hier soir, a finalement autorisé la tenue de ce congrès. En effet, le 30 novembre dernier, le vice-président du Tribunal de grande instance de Ndjamena, Yoyana Yandjim, avait alors ordonné la suspension du congrès projeté par le ministère de la Jeunesse et des Sports.