Tchad : Abdramane Mahamat Agrémi dévoile l'ouvrage "la sédition séduisante"

L'auteur du livre Mahamat Abderamane Egremi indique que l'ouvrage "reflète la réalité de la jeunesse, pas seulement tchadienne et africaine, mais aussi mondiale".



Selon lui, "la richesse de cette oeuvre est due à sa force de proposition, d'orientation mais aussi et surtout une sonnette d'alarme à tous les dirigeants qui veulent maintenir le peuple dans l'obscurité. L'ouvrage dénonce la confiscation des libertés fondamentales d'un peuple qui sont les libertés de réunion, d'opinion et de manifestation. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Cette ouvrage signifie aussi ça suffit, khalas Iyina".



Mahamat Abderamane Egremi exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont aidé pendant les quatre ans consacrées à l'écriture.