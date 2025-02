Tchad - Abéché : 35 nouveaux secouristes formés par la Croix-Rouge

Le 2 février 2025, une cérémonie de remise des attestations de premiers secours à base communautaire (PSBC) s'est tenue au bureau du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont Abdelsalam Djimet Djaza, directeur de la sécurité alimentaire, Arafa Mustapha, assistante directrice de la gestion des catastrophes, Abdoulaye Oumar Lawandji, et Abdelatif Youssouf, directeur de la gestion des catastrophes. Au total, 35 volontaires ont reçu leurs attestations après avoir suivi une formation intensive de huit jours, couvrant plusieurs modules essentiels. Sana Mouaz Yaya, présidente du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les formateurs pour leurs efforts dans la réussite de cette formation.



Abdelsalam Djimet Djaza et Abdelatif Youssouf ont félicité les bénéficiaires et les ont encouragés à mettre en pratique les connaissances acquises sur le terrain pour servir leur communauté. Djaza a souligné que l'objectif de la Croix-Rouge du Ouaddaï est de former au moins un volontaire par ménage. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales en matière de premiers secours, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et la santé des communautés dans le Ouaddaï. La formation de ces volontaires est une étape importante pour répondre aux besoins en matière de santé et de gestion des urgences dans la région.