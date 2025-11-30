Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad - Abéché : Célébration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 1 Décembre 2025


À l’instar des autres grandes villes du Tchad, la capitale du Ouaddaï a célébré avec éclat le 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. La cérémonie, riche en symboles, a été marquée par un imposant défilé militaire et civil à la Place de l’Indépendance.


Tchad - Abéché : Célébration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


 

Présidée par le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, M. Ismaël Yamouda Djorbo, la cérémonie a rassemblé toutes les autorités civiles, militaires et traditionnelles, ainsi qu’un grand nombre de citoyens venus commémorer cette date hautement significative de l’histoire politique du Tchad.

 

Le moment solennel a débuté par l’exécution de l’hymne national, suivi de l’inspection des rangs par le Délégué général, accompagné du Commandant de la Zone Militaire Numéro 2, le Général Hounou Mour Hibe.

Dans un climat de recueillement, des gerbes de fleurs ont ensuite été déposées à la Place de la Gloire, en hommage aux martyrs tombés pour la liberté et la démocratie.

 

Le défilé militaire, sous les ordres du Délégué général du gouvernement, a démontré la force et l'organisation des corps constitués.

 

Le dispositif incluait la Fanfare de la Commune d’Abéché, les étendards de l’Armée Nationale Tchadienne (Zone n°2), et une succession de corps spécialisés :

  • La Gendarmerie Nationale (Légion n°4).

  • Le Bloc des Forces de Défense n°2.

  • La Coordination de la DGSSI et la Force Mixte Tchad–Soudan.

  • La Direction Générale de la Réserve Stratégique (DGRS).

  • L’Armée de l’Air, le GNNT (Groupement n°12).

  • La Police Nationale et la Police Municipale.

  • Ainsi que les agents forestiers et gardes fauniques des Eaux et Forêts, les stagiaires et les Anciens Combattants.

 
 

Après le passage des forces de défense et de sécurité, le défilé s’est poursuivi avec la participation des établissements scolaires, des partis politiques et des organisations de la société civile.

 

Cette mobilisation civile a illustré l’adhésion de toutes les couches sociales aux idéaux de liberté, de démocratie et de cohésion nationale célébrés en ce jour historique.



