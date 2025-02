Tchad - Abéché : L'Association ARLIA prône la culture de l'excellence au Lycée La Lumière

Le président de l'ARLIA, Mahamat Ali Hassan, a expliqué que cette cérémonie vise à honorer les élèves qui se sont distingués par leurs résultats au premier trimestre. Chaque classe a vu ses meilleurs élèves récompensés pour leurs performances académiques.

Le proviseur du Lycée La Lumière, Beledé Le Moyongar, a exprimé sa gratitude envers l'ARLIA pour son engagement à valoriser l'excellence et encourager les élèves de l'établissement. Cette initiative contribue à motiver les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes.

La cérémonie s'est conclue par une traditionnelle photo de famille, réunissant les lauréats, leurs enseignants et leurs parents, symbolisant ainsi l'unité et le soutien autour de l'éducation.