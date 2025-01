Tchad - Abéché : La Banque Mondiale à la rescousse de la ville

Problèmes Identifiés

Conclusion

Pour la troisième fois, l’équipe technique de la Banque Mondiale a mené une mission d’évaluation des problèmes auxquels la ville d'Abéché est confrontée. Le Premier Magistrat de la ville, Mahamet Saleh Ahmat Adam, a souligné l’importance de cette initiative, en mettant l'accent sur plusieurs enjeux cruciaux.Parmi les problèmes majeurs identifiés figurent :L’équipe technique de la Banque Mondiale, composée de :Cette équipe a été accompagnée de, Maire premier adjoint, ainsi que de responsables et techniciens de la voirie urbaine.Les experts ont sillonné plusieurs quartiers de la ville, notamment :Au cours de cette visite, les techniciens ont observé et collecté des données afin d’identifier les priorités et les retards dans le développement urbain.Cette mission vise à élaborer un cadre d'analyse et d'action pour répondre aux défis d'Abéché. Les résultats de cette évaluation serviront à orienter les actions futures et à améliorer la qualité de vie des habitants de la ville.