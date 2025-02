Tchad - Abéché : La flambée des prix du carburant inquiète les populations

La pénurie d'essence est principalement due à la rareté des livraisons depuis la raffinerie.

Les carburants en provenance de Libye sont bloqués à la frontière.

L'association Avenir des jeunes du Ouaddaï pour la paix et le développement, dirigée par son président national Ousman Abdelrahim Adam, a effectué une tournée dans plusieurs stations-service et points de vente de carburant à Abéché, suite à la flambée des prix du carburant ces derniers jours.Lors de cette descente, Ousman Abdelrahim Adam a rencontré des responsables de stations-service et des tenanciers de points de vente. Ils ont indiqué que :À Abéché, seules deux stations-service reçoivent des livraisons de carburant deux à trois fois par semaine. Les autres dépendent des approvisionnements en provenance de Libye, ce qui est insuffisant pour satisfaire les besoins de toute la population.Face à cette situation alarmante, l'association Avenir des jeunes du Ouaddaï appelle le gouvernement à intervenir rapidement pour résoudre cette crise et améliorer l'approvisionnement en carburant pour le bien-être de la population d'Abéché.