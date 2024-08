Tchad - Abéché : Les journalistes tchadiens s'engagent contre les discours de haine en période électorale

Le 22 août 2024, une délégation de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), conduite par son président Abbass Mahmout Tahir, a rencontré le Maire d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam. L'objectif de cette rencontre était de présenter leurs civilités et d'expliquer le cadre de leur prochaine formation de 10 journalistes.



Cette formation, qui se tiendra les 26 et 27 août au centre multimédia Mahamat Ahmat Djalali, aura pour thème "La lutte contre les discours de haine en période électorale".



L'UJT souhaite s'attaquer à la problématique des discours de haine, qui se propagent rapidement, notamment via les réseaux sociaux, en période électorale au Tchad.



Cette rencontre avec le Maire d'Abéché s'inscrit dans une démarche de dialogue et de collaboration entre l'UJT et les autorités locales, afin d'aborder cette question sensible de manière constructive.



En résumé, l'UJT prend l'initiative de former des journalistes sur la lutte contre les discours de haine, un enjeu important pour assurer la tenue d'élections apaisées au Tchad.