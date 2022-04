Tchad : Abéché abrite un pré-forum sur les droits de l'Homme

Présidé par le représentant du gouverneur Abakar Hissein Didigui, secrétaire général de la province du Ouaddai, cet atelier de deux jours qui connait la participation d'une vingtaine de délégués venus des provinces du Centre et du Nord-Est du pays a pour ambition d'emmener les différentes délégations à proposer des recommandations au sujet de la question des droits de l'Homme, lesquelles seront présentées lors du dialogue national inclusif prévu le 10 mai prochain.



Le représentant du ministère de la Justice, Haroun Fikaoussou, a souligné s'agissant des travaux : ''qu'ils permettront de prendre en considération les préoccupations des tchadiens issues de toutes les couches sociales”.



Lançant les travaux, le représentant du gouverneur de la province du Ouaddai, Abakar Hissein Didigui, a pour sa part convié les participants ''à passer au peigne fin les enjeux et les défis des droits de l'homme dans les différentes province''.



Signalons que prennent part aussi à ces travaux du pré-forum les représentants des organisations de la société civile et des leaders religieux.