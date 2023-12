Tchad : Abéché accueille le chef de mission de la coalition pour le 'OUI' au référendum avec enthousiasme

La délégation a été accueillie à 20 km à l'ouest d'Abéché par les membres du conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) du Ouaddaï, dirigés par Ismail Mahamat Saleh Bilal et son adjoint Zakaria Hassan Tabit, accompagnés d'un grand nombre de militants et militantes. La présence de partis politiques alliés au MPS a également été notée.



Après cet accueil chaleureux, la délégation a défilé dans la ville et a rendu visite au Gouverneur de la province, Bachar Ali Souleymane. Lors de cette rencontre, Ismail Mahamat Saleh Bilal, Secrétaire Général du MPS du Ouaddaï, a souhaité la bienvenue à la délégation et a exprimé sa gratitude aux militants pour l'accueil enthousiaste.