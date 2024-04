Tchad : Abéché intensifie sa lutte contre la vente des intrants nutritionnels pour enfants malnutris

L'objectif principal de cet événement était de transmettre un message clair et fort : la vente des intrants nutritionnels tels que le Plumpy Nut ou le Plumpy Sup est formellement interdite. Cette mesure s'applique également à tous les produits distribués gratuitement, conformément à l'arrêté N°015/PCMT/PMT/MSPSN/CPS/2022 du 06 septembre 2022.



Le slogan "Tu vends on t’arrête. Tu voles on t’arrête. Tu es complice on t’arrête" résume parfaitement l'intention derrière cette action. Les autorités locales sont déterminées à mettre un terme aux pratiques illégales liées à la vente et au détournement de ces précieux intrants destinés au traitement des enfants malnutris.



Il est crucial que chacun comprenne l'enjeu majeur qu'est la malnutrition infantile et agisse en conséquence. En refusant toute implication dans ces pratiques illicites, nous permettons aux ressources nécessaires d'être utilisées pour soigner les enfants souffrant de malnutrition.



La population locale a tenue à féliciter une fois de plus la commune d'Abéché pour son engagement sans faille dans cette lutte contre la vente des intrants nutritionnels. Leur détermination exemplaire est un véritable exemple pour toutes les autres communes du pays.