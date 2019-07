Tchad : Abéché, principale porte d'entrée du recouvrement des recettes de l'Etat

Bon à savoir, ce Ouadi est devenu un manque à gagner pour l'État et une opportunité pour les jeunes de la localité de se faire l'argent. Ce n'est pas tout, les femmes ne sont pas du reste. Elles construisent des petits hangars tout autour avec de la restauration afin d'accueillir les voyageurs bloqués par le Ouadi.



Attention ! Quand il commence à pleuvoir, le Ouadi se remplit et les voitures sont garées pour une durée de 3 à 4 heures de temps pour les plus chanceux, voire 2 à 3 jours.



Il serait judicieux que l'État pense à la population de cette localité en construisant un pont.