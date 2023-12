Tchad : Abéché se prépare pour accueillir le président des Transformateurs

Le bureau provincial du parti Les Transformateurs du Ouaddaï, par la voix de son représentant, Dr Fayçal Kourbal Abdoulaye, a annoncé ce mardi 12 décembre 2023, à travers un point de presse, l'arrivée prochaine du président fondateur du parti Les Transformateurs à Abéché, le Dr Succès Masra.



Au cours de sa déclaration, il a appelé tous les militants et sympathisants à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux à leur président. Par la même occasion, il demande aux autorités locales de faciliter la tâche, afin d'assurer la sécurité pour que cet événement puisse connaître une totale réussite.



Dr Fayçal Kourbal Abdoulaye précise que le président des Transformateurs arrive à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, le 18 décembre 2023.



Il organisera un grand meeting populaire le 20 décembre 2023 au terrain de lycée national franco-arabe d'Abéché, sur le thème : la transformation et la réconciliation dans la justice, l'égalité et la diversité.