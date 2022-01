Tchad : Abel Maïna demande pardon à la communauté Zaghawa

L'ex-activiste Abel Maïna appelle à l'apaisement. Dans une vidéo diffusée pour la première fois ce 22 janvier mais réalisée le 10 décembre 2021, quelques heures avant sa rencontre avec le président du Conseil militaire de transition (CMT), il demande pardon aux communautés et aux tchadiens en général qui se sont sentis insultés par ses propos.



"Cette vidéo n'a pas été réalisée sous une pression ni à la demande de quoique ce soit. Je l'ai faite en mon âme et conscience", affirme-t-il.



Souhaitant tourner la page de l'histoire du pays, Abel Maïna dit poser un acte louable : "pardon à ce peuple tchadien, pardon à ces communautés, particulièrement la communauté Zaghawa qui s'est sentie offusquée, insultée et humiliée par des injures. Pour tourner la page, je prends mes responsabilité en demandant pardon à ce peuple Zaghawa".



Cette semaine, une convocation à la direction nationale des recherches judiciaires a été remise à Abel Maïna suite à une plainte pour des propos qu'il avait prononcés lorsqu'il était activiste. La plainte a ensuite été retiré.