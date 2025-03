Tchad : Abuja Yoto Gali, une des voix montantes de la scène urbaine tchadienne

La nouvelle étoile montante du rap féminin au Tchad, Abuja Singlie Josué, alias Abuja Yoto Gali, est une artiste multidisciplinaire, originaire de N'Djamena.



Née en 2007, elle a débuté sa carrière artistique dans la danse en tant que membre du groupe OMAAC Dance Banat Tchad. Par la suite, elle s’est lancée dans le rap, où elle s’est rapidement imposée comme l’une des voix montantes de la scène urbaine tchadienne.



En 2024, elle signe avec le label Z-Controle, dirigé par Small Pee, et est managée par Serge Kemdah Tao. Abuja Yoto Gali fusionne les influences du Jersey club et du drill, avec des sonorités modernes, créant un style qui reflète à la fois ses racines et son ouverture au monde.



À travers ses textes, elle aborde des thèmes tels que l’identité, la condition féminine, la réalité du monde musical, la résilience et les défis de la jeunesse africaine.



2024 : Participation à la Fête de la Musique Tchadienne et à plusieurs concerts où elle a captivé le public grâce à ses performances dynamiques.



2025 : Participation au Festival New School Power et au Plateau Féminin de l'Institut Français du Tchad, mettant en lumière les talents émergents du pays.



2025 : Sortie de son premier single, qui connaît actuellement un succès local et est largement diffusé sur les réseaux sociaux. Abuja Yoto Gali travaille actuellement sur de nouveaux morceaux qui, selon elle, marqueront la scène rap tchadienne en 2025.



Elle promet d’explorer de nouveaux horizons musicaux, tout en restant fidèle à ses racines dans le rap. Avec sa détermination et son talent, Abuja Yoto Gali s’impose comme une artiste à suivre de près dans le paysage musical tchadien.