Tchad : Accueil chaleureux du Président Mahamat Idriss Deby en France

Détails de la Visite

Départ : Le président a quitté le Tchad le 2 octobre 2024 pour se rendre à Paris.

Sommet : Le Sommet de la Francophonie se déroulera du 4 au 5 octobre 2024. Cet événement est une plateforme importante pour les discussions sur les enjeux francophones et les collaborations entre les pays membres.



L'accueil chaleureux réservé au président Deby témoigne des relations solides entre le Tchad et la France ainsi que de l'importance de sa participation à ce sommet international. Les travaux du sommet s'annoncent comme une occasion cruciale pour le Tchad de renforcer sa présence et son influence au sein de la Francophonie.