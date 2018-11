Tchad : Acheikh Ibn Oumar s’est entretenu avec le Président Déby

L’ancien opposant Acheikh Ibn Oumar, qui a regagné le Tchad depuis le 5 novembre dernier, a été reçu ce mercredi 21 novembre par le chef de l’Etat, Idriss Deby.



Au cours de cette audience, Acheikh ibn oumar et le Président de la République se sont entretenus sur plusieurs sujets allant de la cohésion sociale au développement du pays.



Lors de la promulgation de la 4ème République, le chef de l'Etat a annoncé une amnistie générale et invité les frères tchadiens à regagner le pays. Acheikh Ibn Oumar a salué la politique de la main tendue du Président de la République.



« Il revient à tous ceux qui sont dans le labyrinthe de l'exil et l'aventure politico-militaire d'emboiter le pas », indique la Présidence de la République.