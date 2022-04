TCHAD Tchad : Action contre la Faim inspecte les sites des réalisations humanitaires au Kanem

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 14 Avril 2022



Accompagnée des journalistes, la délégation de Action contre la Faim a effectué une visite sur trois sites ce 13 avril 2022. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'éclairage du contexte humanitaire dans la province du Kanem, les perceptions des populations assistées, en vue de ressortir les difficultés sociologiques que rencontrent la population locale.



Le chef du projet SOS Sahel, Khamis Abdoulaye, a indiqué que le projet, en partenariat avec le l'Action contre la Faim, dispose de trois sites constitués de deux groupements, dont un groupement féminin composé de 17 femmes, et un autre masculin de 14 hommes. Ces derniers mettent en œuvre les activités agricoles en campagne maraichère et fluviale.



Deux hectares sont mis en valeur. Et plusieurs spéculations sont cultivées à savoir l'oignon, la betterave, le blé, le maïs et l’ail. Les difficultés rencontrées sont liées à l'eau et aux moyens financiers. Cela étant, il est question d’étendre les surfaces afin que chaque groupement ait une parcelle suffisante pour cultiver.



Les bénéficiaires du site de Sountra, une localité située à 8 km de la ville de Mao, ont pour leur part exprimé leur gratitude à Action contre la Faim et à ses partenaires, pour leur marque de reconnaissance. Car le projet leur permet de subvenir à aux besoins, notamment, sur le plan médical, l'inscription des enfants à l'école et la consommation des cultures produites. Les bénéficiaires ont évoqué quelques manquements techniques et financiers.



Ainsi, ils recommandent à Action contre la Faim et à ses partenaires techniques et financiers, de mettre à leur disposition les moyens des déplacements et d'élargir les zones d'exploitation, sans oublier les clôtures-barrières afin d'éviter toute divagation. Le deuxième site appelé Al-Fari est abrité depuis trois jours par des femmes pour la formation de la transformation des cultures produits sur le site.



Selon la formatrice, Aché Bougoudi Mallah, par ailleurs, présidente de l'Association de femmes du Kanem pour la transformation, la fabrication et la commercialisation des produits locaux, le but est d'apprendre aux femmes de la province à s'autonomiser, à travers la transformation de leurs cultures locales et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Elles œuvrent depuis 18 ans dans la transformation des cultures ou des ressources naturelles.



Pour Aché Bougoudi Mallah, la malnutrition est l'un des phénomènes les plus néfastes dans le Kanem. Consciente de la situation, elle estime avoir un grenier communautaire pour lutter contre ce fléau, tout en les sensibilisant à consommer les bios ou encore les produits locaux.



Les bénéficiaires se disent satisfaites de cette formation. Car, elles sont dorénavant capables de transformer leurs cultures et de les vendre à bon prix sur le marché. Elles plaident auprès des organisations internationales et le gouvernement tchadien de les appuyer financièrement et de leur fournir les matériels afin d'élargir leurs activités.









