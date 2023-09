Tchad : Adam Mahamat, le jeune réalisateur très sollicité par les artistes-chanteurs

"Je suis un pur produit tchadien, c'est-à-dire autodidacte. J'ai acquis mes compétences par moi-même, et c'est après cela que j'ai suivi une formation à distance en vidéographie et infographie, ce qui m'a permis de me démarquer grâce à ma détermination", explique-t-il.



Il ajoute : "J'ai commencé à m'intéresser à l'infographie et à la vidéo en même temps, et je continue à les pratiquer tous les deux dans ma vie professionnelle."



Adam a été piqué par le virus de l'audiovisuel en 2017 et depuis, il ne cesse de se former et d'évoluer. Il reste ouvert aux suggestions, aux remarques et aux collaborations, reconnaissant que chaque jour est une occasion d'apprendre.



Parmi ses réalisations les plus récentes figurent des clips pour des artistes tels que Browning T, Mospa Marii, Ahmat MB, Halaand, Kadeux, AyéHAN, Biney (en tant que co-réalisateur), Benil Gourous, et bien d'autres. Il est également le fondateur du label "Légende Dary Entertainment" et de l'agence de communication "PixelArt Agency".



Adam Mahamat Ali est un exemple inspirant de talent tchadien émergent dans le domaine de la réalisation audiovisuelle. Son travail acharné et son engagement en font une figure clé de la scène artistique tchadienne.