Tchad : Adam Nouki Charfadine rejette les chefs d'inculpation retenus contre lui

L'ex-gouverneur du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine et ses consorts, supposés être impliqués dans la tentative d'assassinat d'un avocat qui transportait dans son véhicule ses clients relaxés le 22 mai dernier, ont comparu, devant le Tribunal correctionnel de N'Djamena. Ils sont désormais poursuivis pour destruction de biens publics, rébellion, outrage à magistrat, discrédit de la justice, détention et séquestration arbitraire et atteinte à la liberté.



Habillé en boubou blanc, l'ex-gouverneur du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé avoir servi sa circonscription administrative avec dévouement.



Après les exceptions de procédure relevées par la partie civile, celle-ci a plaidé pour le renvoi du dossier en instruction devant la cour criminelle, en se basant sur la tentative d'assassinat et la disparition forcée d'Oumar Magadi.



La défense a appelé le Tribunal à se déclarer incompétent, estimant que la Cour d'appel de Moundou était habilitée à statuer sur le dossier. Le tribunal a rejeté les deux exceptions soulevées par les différentes parties et a renvoyée la plaidoirie à la cour correctionnelle pour le mardi 26 juin 2018.