Tchad : Adam Sindigué, des arts martiaux à champion de boxe

Comment est né votre amour pour la boxe ?

Depuis mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par les arts martiaux tels que le karaté, le taekwondo et le judo. J'ai réalisé que la pratique des arts martiaux me permettait de développer ma discipline et ma rigueur.

J'ai commencé par le judo et j'ai ensuite exploré le full-contact, le kickboxing, la boxe anglaise et la boxe arabe. Pour moi, c'est une véritable passion.



Comment s'est passé votre premier combat sur le ring ?

Lorsque je suis monté sur le ring pour la première fois, j'étais anxieux et plein de questions. J'avais peur de perdre, mais une fois que j'ai commencé à boxer, toutes ces pensées ont disparu. Ma seule envie était de gagner. Mon premier combat a été une victoire, et cela m'a encouragé à continuer dans cette voie.



En tant qu'étudiant et boxeur, comment gérez-vous vos entraînements pendant les périodes de cours à l'université ?

Concilier les cours et les entraînements n'est pas facile, je dois l'admettre. Cependant, je m'efforce de trouver du temps pour m'entraîner, même si cela signifie s'entraîner tard dans la nuit.

Mes études restent ma priorité, mais je ne néglige pas pour autant mes entraînements, car j'ai un rêve et un objectif à atteindre dans le sport. Ceux qui sont vraiment déterminés trouveront toujours le temps nécessaire.



Jusqu'à quel âge pensez-vous continuer la boxe ?

Honnêtement, je ne peux pas dire avec certitude jusqu'à quel âge je continuerai la boxe. Je continuerai tant que je me sentirai capable de performer et que mon corps me le permettra. Chaque athlète a une durée de carrière différente, cela dépend de son corps et de ses capacités.



Certains pensent que la boxe est un sport dangereux. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Je dirais que la boxe, comme tout autre sport, comporte des risques de blessures. C'est pourquoi il est essentiel de s'entraîner correctement, de se préparer, d'avoir une bonne technique et des stratégies, pour limiter ces risques. Il est également important de souligner que la sécurité est primordiale lors des combats.

Un arbitre est présent pour assurer la sécurité des athlètes et peut arrêter le combat en cas de problème. Un médecin est également présent et peut intervenir, s'il estime qu'il y a un danger pour les combattants. En résumé, toute une équipe et un dispositif sont mis en place pour garantir la sécurité des combattants.

La boxe peut être dangereuse si l'on n'est pas suffisamment préparé, il faut s'entraîner physiquement et mentalement pour réduire les risques, comme pour tout autre sport.