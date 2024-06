Tchad: Adoption du programme politique du gouvernement de la 4ème République

Sur les 170 membres du CNT, 165 ont voté pour l'adoption du programme, 1 a voté contre et 4 se sont abstenus.



Ce programme politique, élaboré en cohérence avec les 12 chantiers du projet de société du Président de la République, vise à répondre aux aspirations profondes du peuple tchadien.



Les axes prioritaires du programme s'articulent autour de la refondation de l'État et des institutions, la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la relance économique et la création d'emplois, le développement des infrastructures, l'accès à l'éducation et à la santé de qualité, la promotion de la paix et de la sécurité, le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble

Avec l'adoption de ce programme politique, le gouvernement de la 4ème République dispose d'une feuille de route claire pour conduire le Tchad vers un avenir meilleur.



La mise en œuvre effective de ce programme nécessitera l'engagement et la mobilisation de toutes les composantes de la nation tchadienne.



Le gouvernement appelle l'ensemble des Tchadiens à s'unir et à accompagner ses efforts pour bâtir un Tchad uni, prospère et en paix.



En résumé, l'adoption du programme politique du gouvernement de la 4ème République marque une étape importante dans la transition démocratique au Tchad.



Ce programme ambitieux, s'il est mis en œuvre avec rigueur et détermination, a le potentiel de transformer positivement la vie des Tchadiens.



Le succès de ce programme dépendra de la collaboration et de la synergie entre le gouvernement, les institutions de la transition, les forces vives de la nation et l'ensemble des citoyens tchadiens.