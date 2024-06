Tchad : Adoum Hangata Djimet dédicace son livre « La guerre des combattants, le combat d’un père »

Structuré en neuf chapitres, le livre retrace la chronologie des événements marquants de l'histoire tchadienne, de la période précoloniale aux années 1990. L'auteur s'attarde particulièrement sur les guerres civiles des années 1970 et 1980, mettant en lumière les motivations et les stratégies des acteurs impliqués.



Djimet analyse les jeux de pouvoir et les luttes intestines qui ont caractérisé la scène politique tchadienne, soulignant l'imbrication entre les conflits armés et les ambitions politiques.



L'auteur décrit avec précision les réalités brutales de la guerre, mettant en exergue les épreuves endurées par les combattants sur des terrains hostiles et avec des ressources limitées.



Djimet rend hommage à son père et aux nombreux combattants tchadiens, célébrant leur courage, leur ténacité et leur esprit de sacrifice pour la libération du pays.



Djimet s'appuie sur des sources historiques variées, des témoignages personnels et sa propre connaissance du terrain pour offrir un récit riche et détaillé des événements.



L'auteur adopte une approche impartiale et neutre, s'efforçant de présenter les différentes perspectives et motivations des acteurs impliqués dans les conflits.



La plume de Djimet est à la fois informative et captivante, permettant au lecteur de se plonger dans l'histoire et de vivre les événements aux côtés des personnages.



"La guerre des combattants, le combat d'un père" constitue une lecture essentielle pour toute personne souhaitant approfondir sa compréhension de l'histoire du Tchad et des sacrifices consentis pour son indépendance. L'ouvrage rend un hommage vibrant aux combattants tchadiens et offre une analyse précieuse des complexités sociopolitiques qui ont façonné le pays.