Tchad - Affaire Mahamat Nour Abdramane : Le Parquet de N’Djamena met les choses au clair

« Les réseaux sociaux ont pour mission de dénoncer certes, mais ne peuvent constituer un mode de saisine d’une administration publique. C’est pourquoi, nous demandons aux justiciables rencontrant des difficultés dans l’exécution des décisions judiciaires ou tout autre problème lié à la justice, de saisir directement l’autorité compétente au lieu de passer par les réseaux sociaux. »

Depuis quelques jours, un individu interpelle le Ministère de la Justice sur cette affaire judiciaire, impliquant le Ministère public et Mahamat Nour Abdramane, partie civile, contre Abdelkerim Djibrine Oumar et Mahamat Moussa Ahmat, poursuivis pour abus de confiance. L’auteur des interpellations en ligne demande au Ministère de la Justice d’intervenir afin que la partie civile puisse entrer en possession de ses droits.Un dossier jugé depuis 2018Selon le communiqué du parquet, cette procédure remonte à 2018 et a déjà été jugée par le Tribunal de Grande Instance. Le jugement a statué en faveur de la partie civile, Mahamat Nour Abdramane, à qui une somme de 48 000 000 FCFA a été allouée à titre principal, ainsi que 30 000 000 FCFA au titre des dommages et intérêts.Le Parquet rappelle ainsi que cette affaire a suivi son cours judiciaire et que toute question relative à l’exécution du jugement doit être traitée selon les voies légales prévues à cet effet.Le Parquet met en garde contre l’utilisation des réseaux sociauxDans sa déclaration, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a également mis en garde contre le recours aux réseaux sociaux comme moyen d’interpellation des autorités judiciaires :Ainsi, le Parquet invite les citoyens à suivre les procédures légales établies, afin d’éviter toute confusion et garantir une justice équitable et efficace.