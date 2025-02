Tchad - Affaire Oumar Ben Moussa contre les héritiers de Fatime Satchi : les avocats dénoncent des déformations des faits

N’Djamena, 5 février 2025 – Lors d’un point de presse tenu à la radio FM Liberté, Me Adoumadji Alain Moadjibaye a contesté la mise au point du ministère de la Justice concernant l’affaire opposant Oumar Ben Moussa aux héritiers de Fatime Satchi. Selon lui, les faits ont été déformés, notamment dans une vidéo devenue virale, qui accuse la justice de manœuvres irrégulières.



Cette affaire porte sur la succession de Fatime Satchi, dont les héritiers ont saisi la justice pour l’ouverture et le partage des biens. Oumar Ben Moussa et son fils Ibrahim Ben Moussa revendiquaient un immeuble sur la base d’un acte de donation. Cependant, ce document a été déclaré frauduleux par le tribunal, car il aurait été signé après le décès de la défunte. Malgré plusieurs recours en appel et en cassation, les décisions judiciaires ont confirmé l’ouverture de la succession et l’expulsion des occupants illégaux.



Face à leur échec judiciaire, Oumar Ben Moussa et ses proches auraient tenté d’obtenir un sursis à l’exécution du jugement en saisissant l’Inspection générale du ministère de la Justice. Toutefois, selon Me Adoumadji, cette instance n’a aucune autorité pour suspendre une décision confirmée par la Cour suprême. L’avocat critique également le recours du ministre de la Justice au pourvoi dans l’intérêt de la loi, qu’il considère comme une tentative de remettre en cause un verdict définitif.



Me Adoumadji appelle les autorités à respecter l’indépendance de la justice et exhorte les médias à relayer fidèlement ces clarifications pour éviter toute désinformation et préserver l’image du système judiciaire tchadien.