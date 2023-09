Tchad : Affrontements entre éleveurs et agriculteurs à Koutéré

Des affrontements ont eu lieu lundi soir entre agriculteurs et éleveurs à Koutéré, ville frontalière entre le Tchad et le Cameroun. « Des cadavres et des blessé seraient et enregistrés. Des femmes et enfants ont fui en direction de Bogdibo au Cameroun », nous a rapporté l’un des rescapés.



« Plusieurs maisons ont été incendié dans les villages Mbou et Mbaipot notamment. Des militaires sont arrivés sur les lieux mais les hostilités continuent », a souligné notre source ajoutant qu’elle ignore ce qui aurait déclenché ces affrontements.



A Touboro au Cameroun, les autorités indiquent qu’elles suivent de près la situation et des dispositions ont été pris pour accueillir les personnes ayant fui le conflit au Tchad pour se réfugier au Cameroun voisin. Des détails à suivre.