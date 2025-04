Tchad : AfriYAN Forme des ambassadeurs pour l'éducation à la vie et à la santé reproductive à Bagasola

Porté par un consortium d'agences des Nations Unies comprenant le PAM, l'UNICEF et l'UNFPA, avec le soutien financier du Canada et mis en œuvre par AfriYAN, le projet a organisé une formation pour 150 ambassadeurs de l'Éducation à la Vie et à la Santé de la Reproduction (EVSR) dans la province du Lac, précisément à Bagasola, Nguelia et Dar el Salam.





Selon la point focal de l’UNFPA lac, Madame Liliane Remadji, cette formation vise à renforcer les capacités des jeunes en matière de santé reproductive, de planification familiale et de leadership féminin. Elle a également pour objectif de promouvoir l’accès à l’information et aux services de santé reproductive, afin de réduire les tabous culturels et autres obstacles à la scolarisation et au maintien des jeunes filles à l'école.





L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de Kaya, Monsieur Adam Ibrahim Youssouf, a encouragé vivement les participantes à saisir pleinement cette opportunité d’apprentissage. Il les a exhortées à participer activement afin de devenir des relais efficaces auprès de leurs camarades et de leurs parents.





Monsieur Adam Ibrahim Youssouf a salué l’engagement du consortium PAM, UNICEF et UNFPA, ainsi que le financement du Canada et la mise en œuvre par AfriYAN, qui ont rendu ce projet possible. Il a conclu en appelant à unir les efforts pour donner les moyens nécessaires à l'éducation et à la formation des enfants.