Tchad : AfriYAN et l'ONG GOOD Neighbors organisent un atelier sur la masculinité positive à Sarh

Le Réseau des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AfriYAN), en collaboration avec l'ONG GOOD Neighbors, a organisé le 27 novembre 2024 à Sarh, un atelier de formation destiné aux organisations de jeunes et de femmes.



L'objectif principal de cette rencontre est de sensibiliser les participants à la notion de masculinité positive, un concept visant à déconstruire les stéréotypes de genre, et à promouvoir des comportements responsables et respectueux au sein des communautés.



Durant cet atelier, des experts et des formateurs ont animé des sessions interactives portant sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société, tout en mettant l’accent sur l’importance de l’égalité de genre.



La masculinité positive, en particulier, a été abordée comme une approche qui permet aux hommes de s’émanciper des attentes sociétales oppressives, tout en soutenant les droits des femmes et des jeunes filles.



Les participants, issus principalement des organisations de jeunes et de femmes de la ville de Sarh, ont été invités à réfléchir sur les défis liés aux normes de genre, et à envisager des solutions, pour favoriser des relations égalitaires au sein de leurs communautés.



Ils ont aussi exploré des stratégies concrètes pour intégrer la masculinité positive dans leurs actions de terrain, notamment à travers des projets d’éducation et de sensibilisation. L'atelier a permis de créer un espace d’échange où les jeunes, tant hommes que femmes, ont pu partager leurs expériences et leurs perceptions des inégalités de genre.



Cette initiative vise à renforcer les capacités des leaders communautaires et des acteurs du développement local, afin qu'ils deviennent des ambassadeurs du changement, et contribuent à la transformation des mentalités sur la masculinité et l’égalité de genre.



Le représentant de AfriYAN, Thibault a souligné que la promotion de la masculinité positive est essentielle pour construire une société plus juste et équitable, où hommes et femmes peuvent évoluer ensemble, dans le respect et la solidarité. Il a également annoncé leur intention de poursuivre ce type de formations dans d'autres provinces du pays, afin de toucher un plus large public et d’accélérer le processus de changement des mentalités.



Cet atelier de Sarh constitue ainsi une étape importante dans la lutte contre les stéréotypes de genre et pour l’autonomisation des femmes et des jeunes dans la province du Moyen-Chari.