Tchad : African Parks récompense le personnel de la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi

La cérémonie, présidée par M. Issakha Gonney Guirki, Directeur de la Réserve, a été l’occasion de remettre aux agents des attestations sanctionnant leur promotion. Ces distinctions sont une reconnaissance officielle de leur travail rigoureux et de leur rôle crucial.







L'objectif principal de cette initiative est triple :



Encourager l’excellence professionnelle ;

Renforcer la motivation des équipes ;

Assurer la protection et la gestion durable de ce joyau naturel et culturel du Tchad.





African Parks réaffirme ainsi l'importance des ressources humaines dans la réussite des missions de conservation à long terme.

