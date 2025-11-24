Alwihda Info
TCHAD

Tchad : African Parks récompense le personnel de la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 24 Novembre 2025


African Parks a organisé une cérémonie de distinction pour honorer plusieurs membres de son personnel œuvrant au sein de la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi. Cette initiative vise à saluer leur engagement quotidien et leur excellence dans la gestion et la préservation de ce site exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.


La cérémonie, présidée par M. Issakha Gonney Guirki, Directeur de la Réserve, a été l’occasion de remettre aux agents des attestations sanctionnant leur promotion. Ces distinctions sont une reconnaissance officielle de leur travail rigoureux et de leur rôle crucial.

 

L'objectif principal de cette initiative est triple :

  • Encourager l’excellence professionnelle ;

  • Renforcer la motivation des équipes ;

  • Assurer la protection et la gestion durable de ce joyau naturel et culturel du Tchad.



African Parks réaffirme ainsi l'importance des ressources humaines dans la réussite des missions de conservation à long terme.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
