Tchad : Afrique média désigne Hinda Déby pour le prix du mérite panafricain

La Première Dame du Tchad Hinda Déby a reçu lundi matin, le Prix du mérite panafricain des Premières Dames. Ce prix lui a été décerné par Luc Michel, et François Bikoro Oba’A, respectivement directeur de la Coopération internationale et géopoliticien à la télévision panafricaine Afrique Media.



"Huit ans après le prix de meilleure Première Dame de l’année décerné par le Magazine l’Essentiel des relations Internationales du Groupe Prestige communication, ce 15 avril 2019 c’est autour du Groupe Afrique media d’honorer la Première Dame du Tchad en lui décernant le Prix du mérite panafricain des Premières Dames", indique la Présidence.



La Première Dame est ainsi choisie par les téléspectateurs d’Afrique Media parmi les 54 Premières Dames africaines. Ce prix selon Luc Michel, géopoliticien à Afrique Media récompense ainsi les multiples actions de la Première Dame et Présidente fondatrice de la Fondation.



Pour François Bikoro Oba’A, ambassadeur panafricain et directeur de la Coopération internationale d’Afrique Media, la Première Dame du Tchad "joue un rôle important et se bat au quotidien, aux côtés de son époux pour le développement et le rayonnement du Tchad".



Hinda Déby dédié ce prix aux couches vulnérables du Tchad et aux membres de la Fondation Grand cœur, « les soldats de l’humanitaire ».