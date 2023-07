Tchad : Afriyan, RJDLT et l’UNFPA sensibilisent sur les VBG et la cohabitation pacifique

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Population (JMP), l’association Afriyan et le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT), en partenariat avec le Fond des Nations Unie pour la Population(UNFPA), ont organisé ce 12 juillet 2023 à Sarh, une causerie axée autour du thème : « la violence basée sur le genre et la cohabitation pacifique ».



Organisée à l’intention des organisations et associations des jeunes de la province du Moyen-Chari, cette causerie-débat a regroupé plus d’une cinquantaine des jeunes venus des quatre départements de la province du Moyen-Chari.



La déléguée de la Jeunesse, aux Sports et à l’Entreprenariat, Aïnta Padja Damaris a indiqué que cette causerie-débat va renforcer les capacités des jeunes de la province du Moyen-Chari dans les domaines violences basées sur le genre (VGB), et sur la recherche de la cohabitation pacifique.



Le conférencier, enseignant chercheur en département de sociologie à l’Université de Sarh, Brahim Zakaria a demandé à ces jeunes leaders de faire un plaidoyer pour la prévention des VBG dans toutes ses formes, de sensibiliser les populations à lutter efficacement contre ce fléau, de faire cultiver le vivre ensemble et de et mener des campagnes de sensibilisation pour la cohésion sociale et la lutte contre l’extrémisme violent dans tous les quatre coins de la province du Moyen-Chari.