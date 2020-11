Tchad : Afriyan et RJDLT s'impliquent contre la Covid-19 et sur la santé de la reproduction

N'Djamena - La deuxième phase d'une opération de sensibilisation contre la Covid-19 et d'information sur la santé de la reproduction des jeunes et adolescents a été lancé jeudi à l'espace Fest Africa, dans le 6ème arrondissement, par les organisations Afriyan-Tchad et le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT).



Dans le cadre des actions citoyennes, les deux organisations ont décidé de sensibiliser les populations sur les mesures barrières et les comportements responsables afin de contrer d'une part la propagation de la pandémie de coronavirus et d'éduquer, d'autre part, la jeunesse sur les questions liées à la santé reproductive des jeunes et adolescents.



Le coordinateur du RJDLT, Elvis Roass Junior, appelle les autres organisations à se joindre à eux pour renforcer la lutte contre l'ennemi commun.